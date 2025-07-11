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В Одессе уничтожили подземное управление ТЦК

SHOT: ВС РФ с помощью «Гераней» уничтожили подземное управление ТЦК в Одессе
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Российские военнослужащие уничтожили подземное управление территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата), располагавшееся на территории завода «Стальканат» в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Разведка выявила переоборудованную под нужды ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») штаб-квартиру руководителей Одесского ТЦК на территории завода — засели на -1 и -2 этажах», — говорится в материале.

Из него следует, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по объекту с помощью девяти беспилотников «Герань». В результате помещения, в которых прятались руководители военного комиссариата, были разрушены.

Утром 11 июля украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Одессе произошел взрыв. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в момент взрыва на территории Одесской области действовала воздушная тревога.

10 июля журналисты ТАСС со ссылкой на источник написали, что российские силовые структуры располагают полным поименным списком сотрудников ТЦК в Одессе. По информации агентства, все данные военкомов были объединены в базу.

Ранее в подполье рассказали о панике среди сотрудников ТЦК на Украине из-за ударов ВС РФ по районным отделам территориальных центров комплектования.

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