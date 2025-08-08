Боеготовность некоторых формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на территории Херсонской области, существенно снизилась в связи со вспышками дизентерии или схожего заболевания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполье.

По словам источника агентства, украинские солдаты столкнулись со «стандартной для жаркого лета проблемой». Речь идет о некачественных воде и пище.

«В некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания», — подчеркнули в подполье.

Там добавили, что отрицательное влияние на эпидемиологическую ситуацию в ВСУ могут оказывать и другие факторы. В том числе «сомнительные условия быта».

8 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо дал интервью для РИА Новости и заявил, что украинские формирования должны быть выведены с подконтрольной Киеву части региона. Как он сказал, правобережье является исторической и юридической территорией РФ. Глава российского субъекта добавил, что Херсон ожидает возвращения жителей.

Ранее в Херсонской области сообщили о попытках ВСУ укрепить правый берег реки Днепр.