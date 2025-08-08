ВСУ эвакуируют поселки Запорожской области после начала боевых действий

ТАСС: ВСУ эвакуируют поселки Запорожской области только после начала боев

Эвакуация населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявляется после начала боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполье.

По информации собеседника агентства, такая практика связана с опасениями о признании продвижения российских войск. Власти Запорожья рассматривают возможность принудительной эвакуации на фоне активизации боев.

«Населенные пункты начинают эвакуировать, когда за поселок уже идут бои. Объявить эвакуацию раньше — значит признать невозможность остановить продвижение», — пояснил источник.

Волонтеры проводят разъяснительную работу с жителями, но большинство отказывается от переселения. В силовых ведомствах отмечают тактические успехи российских войск у Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

3 августа глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил эвакуацию граждан из микрорайона Корабел.

Ранее сообщалось, что число пленных ВСУ, желающих остаться в России, увеличивается.