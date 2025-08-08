На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ эвакуируют поселки Запорожской области после начала боевых действий

ТАСС: ВСУ эвакуируют поселки Запорожской области только после начала боев
Thomas Peter/Reuters

Эвакуация населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявляется после начала боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполье.

По информации собеседника агентства, такая практика связана с опасениями о признании продвижения российских войск. Власти Запорожья рассматривают возможность принудительной эвакуации на фоне активизации боев.

«Населенные пункты начинают эвакуировать, когда за поселок уже идут бои. Объявить эвакуацию раньше — значит признать невозможность остановить продвижение», — пояснил источник.

Волонтеры проводят разъяснительную работу с жителями, но большинство отказывается от переселения. В силовых ведомствах отмечают тактические успехи российских войск у Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

3 августа глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил эвакуацию граждан из микрорайона Корабел.

Ранее сообщалось, что число пленных ВСУ, желающих остаться в России, увеличивается.

