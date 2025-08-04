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Сальдо заявил, что дроноводы ВСУ намеренно атакуют больницы и женщин с детьми

Сальдо: дроны ВСУ в Херсонской области атакуют гражданские объекты
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости рассказал, что украинские дроны атакуют гражданское население, не найдя в регионе военных объектов.

По его словам, обстрелы усиливаются на фоне активных фаз переговорных процессов между РФ и Украиной. Сальдо добавил, что среди операторов дронов в рядах ВСУ все больше иностранных наемников, «беспринципных к человеческим жизням». Он добавил, что интенсивность атак также увеличивается, когда ВСУ получают новое вооружение.

«Человек, который сидит возле дрона и видит, что в машине сидят гражданские люди, женщины с детьми, он же видит, что он делает. И, тем не менее, направляет его на автобус или на автомобиль, или на заправочную станцию, или на скорую помощь, или на больницу.», — отметил Сальдо.

2 августа Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который ведет на остров Корабельный. Атака попала на видео.

После этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мост поврежден, а логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена. По его словам, остров Корабельный стал украинской военной базой, где на крышах жилых домов расположены операторы дронов и наводчики, а в помещениях судозавода прячут военную технику и боеприпасы.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.

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