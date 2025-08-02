При ударе ВСУ по брянскому поселку пострадал ребенок

Богомаз: при атаке дронов ВСУ в Суземке пострадал 4-летний ребенок

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в поселке Суземек Брянской области пострадали маленький ребенок и его отец. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«‎По уточненным данным, один из пострадавших от варварских действий ВСУ — четырехлетний ребенок. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор.

Богомаз пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Об атаке беспилотников украинских войск на населенный пункт Богомаз сообщил несколько часов назад. Тогда он заявил, что пострадали двое мужчин.

2 августа Богомаз также рассказывал, что украинские военные атаковали Климовский район Брянской области — поврежден мост. В этот же день украинский беспилотник попал дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. В жилье поврежден фасад и остекление, добавил Богомаз.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.