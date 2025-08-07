Балицкий сообщил об обстреле ВСУ города в Запорожской области

Город Каменка-Днепровская Запорожской области подвергся артобстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее семи взрывов, работают дроны-разведчики противника. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал чиновник.

Балицкий попросил жителей населенного пункта сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

3 августа председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что промзона около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелась после ударов со стороны украинской армии. Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобильную стоянку около Запорожской АЭС.