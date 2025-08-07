На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балицкий сообщил об обстреле ВСУ города в Запорожской области

Балицкий: ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Город Каменка-Днепровская Запорожской области подвергся артобстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее семи взрывов, работают дроны-разведчики противника. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал чиновник.

Балицкий попросил жителей населенного пункта сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

3 августа председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что промзона около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) загорелась после ударов со стороны украинской армии. Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобильную стоянку около Запорожской АЭС.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами