Наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Алана Роберта Уильямса ликвидировали российские расчеты ударных беспилотников в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, британец вступил в ряды ВСУ, а именно в бригаду «Хартия», в мае 2025 года.

В силовых структурах РФ утверждают, что в Великобритании Уильямс страдал психическим заболеванием, потерял работу и отправился воевать на стороне Украины, где был уничтожен российскими операторами БПЛА.

В середине июля российский суд заочно приговорил британского наемника Энниса Адама Уилсона, воевавшего на стороне ВСУ, к 14 годам тюрьмы. По данным ведомства, Уилсон был признан виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ «Наемничество». Следствие установило, что с 2022 года британский наемник в составе вооруженных формирований Украины участвовал в боевых действиях против силовиков из Донецкой народной республики и российских военнослужащих.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскрыл, наемники из каких стран участвовали во вторжении в Курскую область.