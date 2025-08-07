На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский наемник ликвидирован в Харьковской области

Британский наемник Уильямс ликвидирован под Липцами в Харьковской области
true
true
true
close
Alastair Grant/AP

Наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Алана Роберта Уильямса ликвидировали российские расчеты ударных беспилотников в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, британец вступил в ряды ВСУ, а именно в бригаду «Хартия», в мае 2025 года.

В силовых структурах РФ утверждают, что в Великобритании Уильямс страдал психическим заболеванием, потерял работу и отправился воевать на стороне Украины, где был уничтожен российскими операторами БПЛА.

В середине июля российский суд заочно приговорил британского наемника Энниса Адама Уилсона, воевавшего на стороне ВСУ, к 14 годам тюрьмы. По данным ведомства, Уилсон был признан виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ «Наемничество». Следствие установило, что с 2022 года британский наемник в составе вооруженных формирований Украины участвовал в боевых действиях против силовиков из Донецкой народной республики и российских военнослужащих.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскрыл, наемники из каких стран участвовали во вторжении в Курскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами