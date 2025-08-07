Стало известно о создании центра управления беспилотниками на Камчатке

Военно-морской флот (ВМФ) России развернул на Камчатке центр управления и системы обслуживания беспилотников. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По информации издания, оборонное ведомство планирует построить на полуострове специальные площадки, на которых будут размещаться аппараты с большим радиусом действия. В частности, с помощью дронов будет проводиться мониторинг арктических районов. В работе могут задействовать беспилотники «Иноходец» и «Форпост», следует из материала.

«В новый центр управления будет стекаться вся информация, поступающая с беспилотных аппаратов. Он повысит эффективность действия дронов. БПЛА позволят наладить круглосуточное патрулирование обширных территорий и акваторий», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В мае газета сообщала, что в составе всех флотов ВМФ России будут сформированы полки беспилотных систем. Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.

