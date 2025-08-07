На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о создании центра управления беспилотниками на Камчатке

«Известия»: ВМФ РФ развернул на Камчатке центр управления беспилотниками
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России развернул на Камчатке центр управления и системы обслуживания беспилотников. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По информации издания, оборонное ведомство планирует построить на полуострове специальные площадки, на которых будут размещаться аппараты с большим радиусом действия. В частности, с помощью дронов будет проводиться мониторинг арктических районов. В работе могут задействовать беспилотники «Иноходец» и «Форпост», следует из материала.

«В новый центр управления будет стекаться вся информация, поступающая с беспилотных аппаратов. Он повысит эффективность действия дронов. БПЛА позволят наладить круглосуточное патрулирование обширных территорий и акваторий», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В мае газета сообщала, что в составе всех флотов ВМФ России будут сформированы полки беспилотных систем. Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.

Ранее в секретном российском центре развеяли главный миф о беспилотниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами