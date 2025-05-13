Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создадут новые формирования ВМФ

«Известия»: в составе ВМФ России создадут полки беспилотных систем
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В составе всех флотов Военно-морского флота России будут сформированы полки беспилотных систем. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитомые аппараты. Подразделения будут выполнять разведывательные и ударные задачи, а также обеспечивать охрану российских кораблей.

Издание подчеркивает, что полки беспилотных систем могут войти в состав войск беспилотных систем и стать основой их морской компоненты.

До этого сообщалось, что колонна войск беспилотных авиационных систем (БАС) впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Это подразделение представило различные типы беспилотников и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Ранее в США заявили, что в России начали делать дроны-камикадзе из гироскутеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами