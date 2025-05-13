В России создадут новые формирования ВМФ

В составе всех флотов Военно-морского флота России будут сформированы полки беспилотных систем. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитомые аппараты. Подразделения будут выполнять разведывательные и ударные задачи, а также обеспечивать охрану российских кораблей.

Издание подчеркивает, что полки беспилотных систем могут войти в состав войск беспилотных систем и стать основой их морской компоненты.

До этого сообщалось, что колонна войск беспилотных авиационных систем (БАС) впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Это подразделение представило различные типы беспилотников и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Ранее в США заявили, что в России начали делать дроны-камикадзе из гироскутеров.