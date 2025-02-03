В секретном российском центре развеяли главный миф о беспилотниках

Оператор БПЛА с позывным Родос: дроны не смогут заменить человека на поле боя

Беспилотники и другие системы, которые исключают присутствие солдат на поле боя, не могут полностью исключить участие военных. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил сотрудник центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Родос.

«Главный миф о беспилотниках сводится к тому, что вскоре дроны заменят на поле боя людей. Такая постмодернистская версия старого доброго «Терминатора». Нет», — заявил он.

По словам Родоса, беспилотники имеют ряд преимуществ, среди которых оперативная доставка питания и медицинских препаратов, однако их функционал еще недостаточно эффективен. Он подчеркнул, что появление БПЛА на фронте изменило ход боевых действий, однако не позволило полностью исключить присутствие военных.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин показал аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком в июне 2024 года. По его словам, на атаковавший его БПЛА похожа модель дрона-разведчика Mavic 3.

В ролике эксперт демонстрирует один из беспилотников украинской стороны, говоря о том, что при его создании использовались китайские запчасти. Он добавил, что подобное устройство стоит порядка 50-70 тыс. рублей.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.