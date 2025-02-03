Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В секретном российском центре развеяли главный миф о беспилотниках

Оператор БПЛА с позывным Родос: дроны не смогут заменить человека на поле боя
close
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотники и другие системы, которые исключают присутствие солдат на поле боя, не могут полностью исключить участие военных. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил сотрудник центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Родос.

«Главный миф о беспилотниках сводится к тому, что вскоре дроны заменят на поле боя людей. Такая постмодернистская версия старого доброго «Терминатора». Нет», — заявил он.

По словам Родоса, беспилотники имеют ряд преимуществ, среди которых оперативная доставка питания и медицинских препаратов, однако их функционал еще недостаточно эффективен. Он подчеркнул, что появление БПЛА на фронте изменило ход боевых действий, однако не позволило полностью исключить присутствие военных.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин показал аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком в июне 2024 года. По его словам, на атаковавший его БПЛА похожа модель дрона-разведчика Mavic 3.

В ролике эксперт демонстрирует один из беспилотников украинской стороны, говоря о том, что при его создании использовались китайские запчасти. Он добавил, что подобное устройство стоит порядка 50-70 тыс. рублей.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами