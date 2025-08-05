Эксперт назвал возможный участок фронта для нового наступления ВС РФ

Через Черниговскую область проходит один из самых коротких путей до Киева, поэтому не исключено, что она станет целью для нового наступления российских войск. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Эксперт подчеркнул, что Киев является не только столицей Украины, но и важнейшим логистическим узлом, поэтому его потеря будет означать крупнейшее поражение ВСУ. При этом обозреватель считает, что у российских военных нет необходимости идти на штурм самого Киева. По его мнению, гораздо важнее создать угрозу, а для этого подойдет наступление ВС РФ на Черниговскую область. Тогда командование ВСУ начнет вновь перераспределять силы между участками фронта, создав дыры в обороне на других направлениях.

Шлепченко выразил мнение, что наступление на Киевскую область через Чернигов может быть как самостоятельной операцией, так и подготовительным этапом для удара на другом направлении боевых действий.

До этого политолог Сергей Марков назвал территории, которые Киев отдаст России под давлением Запада. Он считает, что РФ перейдут территории, которые фактически уже взяты под контроль российскими военными. Кроме того, Украине придется уступить такие крупные города, как Херсон, Запорожье, Краматорск, Славянск и Покровск, за который сейчас идут бои. Также эксперт не исключил, что в состав России войдут Харьков, Одесса, Днепропетровск и Киев.

Ранее на карте показали продвижение российских войск в Днепропетровской области.