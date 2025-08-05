На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал возможный участок фронта для нового наступления ВС РФ

Шлепченко: через Черниговскую область проходит короткий путь до Киева
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Через Черниговскую область проходит один из самых коротких путей до Киева, поэтому не исключено, что она станет целью для нового наступления российских войск. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Эксперт подчеркнул, что Киев является не только столицей Украины, но и важнейшим логистическим узлом, поэтому его потеря будет означать крупнейшее поражение ВСУ. При этом обозреватель считает, что у российских военных нет необходимости идти на штурм самого Киева. По его мнению, гораздо важнее создать угрозу, а для этого подойдет наступление ВС РФ на Черниговскую область. Тогда командование ВСУ начнет вновь перераспределять силы между участками фронта, создав дыры в обороне на других направлениях.

Шлепченко выразил мнение, что наступление на Киевскую область через Чернигов может быть как самостоятельной операцией, так и подготовительным этапом для удара на другом направлении боевых действий.

До этого политолог Сергей Марков назвал территории, которые Киев отдаст России под давлением Запада. Он считает, что РФ перейдут территории, которые фактически уже взяты под контроль российскими военными. Кроме того, Украине придется уступить такие крупные города, как Херсон, Запорожье, Краматорск, Славянск и Покровск, за который сейчас идут бои. Также эксперт не исключил, что в состав России войдут Харьков, Одесса, Днепропетровск и Киев.

Ранее на карте показали продвижение российских войск в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами