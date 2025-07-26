Reuters выяснил, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ

Глобальный сбой в работе системы спутниковой связи Starlink, произошедший 24 июля и продолжавшийся около двух с половиной часов, временно парализовал работу украинских военных подразделений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из командиров Вооруженных сил Украины.

По его словам, в период неполадок подразделения были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием беспилотников. Сбой особенно остро отразился на ВСУ из-за их сильной зависимости от терминалов Starlink, которые применяются для связи на поле боя, навигации дронов, управления беспилотными катерами и других задач.

Основатель украинской цифровой платформы «Очі» Александр Дмитриев указал, что сбой продемонстрировал высокие риски, связанные с полным доверием к облачным сервисам. По его мнению, при потере доступа к интернету проведение боевых операций становится почти невозможным.

Как пояснил вице-президент Starlink Майкл Николс, причиной сбоя стал отказ внутренних программных сервисов, отвечающих за работу базовой сети. Проблему удалось устранить в ночь на 25 июля.

Агентство напомнило, что с начала конфликта Киев получил более 50 тысяч терминалов Starlink, и система играет ключевую роль в обеспечении военной связи. В то же время, по данным Reuters, в 2022 году Илон Маск уже ограничивал доступ к спутниковой сети в некоторых районах боевых действий, опасаясь эскалации конфликта, что, как утверждается, привело к срыву украинского контрнаступления. Несмотря на это, предприниматель впоследствии пообещал не лишать Украину доступа к Starlink.

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