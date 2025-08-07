ТАСС подсчитал количество не вернувшихся из самоволки бойцов ВСУ

ТАСС: в 2025 году в ВСУ из самоволки не вернулись 93 тысячи военных

За семь месяцев 2025 года к несению службы не вернулись около 93 тысяч украинских военнослужащих. Об этом, ссылаясь на официальные структуры Украины, сообщает ТАСС.

Согласно информации, поступившей из офиса украинского генерального прокурора, с начала нынешнего года произошло около 119 тысяч случаев самовольного оставления военнослужащими части. Из них, воспользовавшись законом о добровольном возвращении на службу, вернулись в свои воинские части всего чуть более 25,4 тысячи.

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу солдат, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали. Несение службы будет осуществляться в соответствии с заключенным контрактом. Кроме того, закон предполагает возобновление военнослужащим денежного довольствия и сохраняет различные льготы и социальные гарантии.

Ранее в Раде заявили, что украинская армия «разбежится в ноль» до зимы.