На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ТАСС подсчитал количество не вернувшихся из самоволки бойцов ВСУ

ТАСС: в 2025 году в ВСУ из самоволки не вернулись 93 тысячи военных
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

За семь месяцев 2025 года к несению службы не вернулись около 93 тысяч украинских военнослужащих. Об этом, ссылаясь на официальные структуры Украины, сообщает ТАСС.

Согласно информации, поступившей из офиса украинского генерального прокурора, с начала нынешнего года произошло около 119 тысяч случаев самовольного оставления военнослужащими части. Из них, воспользовавшись законом о добровольном возвращении на службу, вернулись в свои воинские части всего чуть более 25,4 тысячи.

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу солдат, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или дезертировали. Несение службы будет осуществляться в соответствии с заключенным контрактом. Кроме того, закон предполагает возобновление военнослужащим денежного довольствия и сохраняет различные льготы и социальные гарантии.

Ранее в Раде заявили, что украинская армия «разбежится в ноль» до зимы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами