Угроза атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменена

Угрозу атаки безэкипажных катеров отменили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Отмена угрозы атаки БЭК», — написал он.

Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской открыто. Кравченко добавил, что опасность для жителей и гостей Новороссийска отсутствует.

Угроза атаки объявлялась в 4:27 мск. Сирена звучала по береговой линии.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что в городе слышны взрывы. Предварительно, средства ПВО работают по украинским беспилотникам и безэкипажным катерам.

Очевидцы рассказали каналу, что проснулись от громких звуков около 4:00, после чего слышали несколько мощных взрывов.

Ночью сообщалось, что беспилотники атаковали город Суровикино Волгоградской области. В городе прозвучало не менее 10 взрывов. После падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание.

Ранее несколько подростков пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области.