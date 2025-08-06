Стало известно, кто устроил стрельбу на военной базе в США

Стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия устроил сержант Сухопутных войск США. Об этом сообщил телеканал Fow News.

«Пять американских военных получили ранения на [военной базе] Форт-Стюарт, по меньшей мере двое из них доставлены в больницу», — говорится в материале.

Информация о причинах произошедшего не уточняется.

О стрельбе на военной базе несколькими часами ранее сообщило агентство Associated Press. По его данным, объект был частично закрыт. Подполковник Энджела Томко подтвердил данную информацию. По его словам, командование оценивало ситуацию. Губернатор Джорджии Брайан Кемп находился на связи с правоохранительными органами, прибывшими на место происшествия.

Форт-Стюарт является одной из крупных баз США, на ней размещаются несколько тысяч военных. Объект расположен примерно в 60 километрах к юго-западу от портового города Саванна.

Ранее в Германии рассказали о скрытом предназначении военных баз США.