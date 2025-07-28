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В Германии рассказали о скрытом предназначении военных баз США

Politico: базы США в ЕС используются для проецирования силы на Ближний Восток
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David Goldman/AP

Военные базы США в Германии используются не только для обеспечения защиты Европы, но и для расширения военного влияния на другие регионы. Об этом пишет газета Politico Europe со ссылкой на старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле.

«Базы, подобные Рамштайну, используются не только для европейской обороны, но и для проецирования силы на Ближний Восток», — отмечает Матле.

По ее словам, таким образом США могут влиять и на Африку.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва считает, что почва для проведения саммита «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) на фоне размещения Соединенными Штатами ядерных бомб в Великобритании отсутствует.

20 июля издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет — с 2008 года. По его информации, несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Лейкенхит в графстве Саффолк.

Ранее Британия и Франция договорились о координации ядерных сил.

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