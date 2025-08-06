В США на военной базе произошла стрельба

Неизвестный открыл огонь на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, военный объект был частично закрыт. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию, но мы можем подтвердить инцидент со стрелявшим», — приводит агентство слова подполковника Энджела Томко.

Форт-Стюарт является одной из крупных баз США, на ней размещаются несколько тысяч военных. Губернатор Джорджии Брайан Кемп находится на связи с правоохранительными органами, прибывшими на место происшествия.

В публикации Форт-Стюарта на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщается о пострадавших в результате инцидента, однако ситуация остается стабильной. Подробностей о происшествии не приводится.

В декабре прошлого года на военной базе США в Джорджии произошла стрельба. В пресс-службе базы Форт-Эйзенхауэр уточнили, что инцидент был единичным. Стрельба произошла в жилом доме на территории базы. В результате происшествия один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Данные о стрелявшем не приводились.

Ранее в Пентагоне прокомментировали сообщения о перекрытии военной базы в Техасе.