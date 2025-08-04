Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили потери личного состава в своих рядах в отдельный бизнес. Об этом рассказал 21-летний россиянин Алексей Герасимов, который добровольно вступил в ВСУ, а затем дезертировал и был передан РФ в рамках обмена, в интервью Life.ru.

«Есть погибшие и раненые — их можно списать, завезти новых, получить на них деньги, еду, форму, и все это потом продать. Это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги», — поделился деталями перебежчик.

По его словам, бойцам, у которых заканчивался контракт на военную службу, часто запрещают покидать территорию батальона и фактически удерживают их как рабов.

Известно, что Герасимов родом из Чувашии. Он давно придерживался радикальных взглядов и вел на чувашском языке антироссийский блог. В 2024 году молодой человек сбежал на Украину, где вступил в ряды ВСУ. Однако позже он дезертировал. В рамках обмена пленными его передали российской стороне. Сейчас Герасимов находится в СИЗО, против него возбуждено дело о терроризме. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что семьи военнослужащих обвиняют командование одной из бригад ВСУ в использовании личного состава как «живого щита» в боях в Сумской области. Родственники заявляют, что бойцов «бросают на убой», в то время как элитные подразделения десантников и командиры «зарабатывают себе медали и ордена».

Ранее пленный боец рассказал об отношении ВСУ к Зеленскому.