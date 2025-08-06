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На Украине рассказали о продвижении российских войск

DeepState: ВС РФ продвинулись в ЛНР, ДНР и Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска продвинулись в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщает украинский портал DeepState.

Отмечается, что ВС РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве в ЛНР, у Голубовки в Харьковской области, в также у Торского, Новохватского и Александро-Калиново в Донецкой народной республике.

До этого Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинских военкоров сообщал, что российские войска вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину до 5 км в Серебрянском лесу на Лиманском направлении, которое находится на севере Донецкой народной республики.

Украинский военный с позывным «Мучной» в соцсетях подтвердил данные о боях около туристической базы «Уголек».

25 июля главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта, одним из которых является Лиманское направление.

Ранее советник главы ДНР заявил, что взятие Часова Яра может привести к полному обрушению обороны ВСУ.

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