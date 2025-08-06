Neue Zürcher Zeitung: расчет Киева с вторжением в Курскую область не оправдался

Военная операция Украины в Курской области не принесла ни одной из заявленных стратегических целей. Такую оценку приводит швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), анализируя итоги двухнедельного наступления.

По данным газеты, ВСУ не смогли выполнить ключевые задачи: заставить Россию перебросить войска с покровского направления, укрепить моральный дух армии (эффект «испарился» после перехода в позиционную войну), а также создать «козырь» для будущих переговоров для Владимира Зеленского.

«Риск украинского командования не оправдался. Наступление обернулось позиционным противостоянием с высокими потерями при нулевом стратегическом результате», — констатирует издание.

6 августа украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в связи с годовщиной атаки ВСУ на Курскую область. Он заявил, что вторжение в российский регион стало «особенной» операцией, так как показало, что украинские войска способны удивлять. Как он сказал, нападения якобы не ожидали ни Москва, ни разведки всех других стран мира.

Ранее в Верховной раде Украины подвели итоги вторжения в Курскую область.