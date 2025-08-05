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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя

Гладков: три человека пострадали при ударе ВСУ по Шебекино и Дунайке
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по городу Шебекино и селу Дунайка Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина. С минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями плеча и ноги бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате ударов были разрушены стены частого дома и хозяйственной постройки. При этом другие домовладения получили повреждения окон, кровли и заборов. Помимо этого, в результате обстрела была перебита линия электропередачи.

Губернатор отметил, что в Дунайке при атаке дрона ВСУ на автомобиль ранения получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. У одного из пострадавших диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение живота, у второго — баротравму.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что в селе Веселая Лопань в результате детонации беспилотника во дворе частного дома пострадала женщина. Жительницу госпитализировали и медики оказали ей необходимую помощь. Она решила продолжить реабилитацию амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области запустят новый сигнал оповещения об атаках БПЛА.

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Обстрелы Белгородской области
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