Власти Херсонской области назвали условие для начала работы портов

Сальдо: порты в Херсонской области не начнут работать до заключения мира

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что порты Геническ, Скадовск и Хорлы могут начать работу только после заключения мира между Россией и Украиной. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время речи о восстановлении работы херсонских портов не идет.

«Потому что для того, чтобы их (порты. — «Газета.Ru») восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения», — пояснил Сальдо.

Он уточнил, что аналогичная ситуация складывается с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста — их также начнут восстанавливать после подписания мирного соглашения.

До этого Сальдо сообщал, что российские военные заблокировали порты Николаевской области.

По его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавательных средств украинской стороны остается закрытым.

Ранее российские войска поразили порт, из которого ВСУ отправляли десант на Тендровскую косу.