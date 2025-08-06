Подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины начали вывод с Липцовского участка фронта в Харьковской области для восполнения потерь. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что существенных изменений на этом направлении линии фронта не зафиксировано, а процесс ротации украинских войск подходит к завершению.

До этого в силовых структурах сообщали, что успешное продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области вынудило украинский националистический батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) начать перемещение на правый берег реки Оскол. Также противник перемещает подразделения технического и материального обеспечения.

По словам источника, передислокация «Азова» связана с продвижением ВС РФ в направлении Боровой.

Накануне в силовых структурах сообщили, что российские военные из группировки войск «Север» завершили зачистку части Волчанска Харьковской области, где участвовала в боях 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, в то время как ее командование было на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Харькове.

Ранее военкор рассказал о действиях украинских войск в районе Часова Яра.