СМИ сообщили об атаке беспилотников на Ростовскую область

Взрывы произошли в районе станицы Тацинской в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, они услышали первые взрывы в районе 1:00 мск, «было слышно минимум пять-семь громких хлопков, до этого был характерный звук пролета БПЛА».

«После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево», — говорится в публикации.

О взрывах также сообщили жители Каменска-Шахтинского.

В пресс-службе министерства обороны России 5 августа сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки зафиксировали и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Прошлой ночью средства ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 13 единиц. Еще семь сбили в Ростовской области и по два в Калужской и Смоленской областях.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.