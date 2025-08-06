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В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
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Stringer/dpa/Global Look Press

В Одесской области Украины произошла серия взрывов, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на данные мониторинга.

Работает воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в Херсоне, Одессе и Белгороде-Днестровском.

В пресс-службе Министерства обороны России 5 августа сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки зафиксировали и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 4 августа в Одессе также зафиксировали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области. В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

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