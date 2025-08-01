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Российские военные вплотную подошли к Константиновке

ТАСС: российским войскам осталось чуть более километра до Константиновки
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Расстояние между российскими вооруженными силами и Константиновкой в ДНР на ряде участков фронта составляет чуть более одного километра. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседники агентства уточнили, что после освобождения Часова Яра бои сместились в сторону сел, расположенных к востоку от Константиновки.

Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. По данным ведомства, большую часть местных жителей Вооруженные силы РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как утверждал ТАСС, российские войска в ходе боев уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля над городом. По его словам, украинские подразделения еще остаются на позициях.

Ранее российский военкор анонсировал решающую битву за Донбасс.

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