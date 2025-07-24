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МИД РФ раскритиковал возможное расширение суверенитета Израиля на Западный берег

МИД РФ: решение Израиля по Западному берегу грозит эскалацией на Ближнем Востоке
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Dylan Martinez/Reuters

Министерство иностранных дел РФ заявило, что реализация декларации Кнессета о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан приведет к эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В документе утверждается, что подобный шаг израильских парламентариев вызывает крайне негативную реакцию в Москве. Подчеркивается, что это решение фактически предопределяет исход переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и противоречит обязательствам, взятым на себя Израилем в рамках «процесса Осло», а также положениям соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Российская сторона видит свою задачу в содействии налаживанию прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

В дипведомстве отметили, что «Москва исходит из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля, направленных на ее фактическую реализацию». В противном случае такие действия неизбежно приведут к еще большей эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта с трудно предсказуемыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего Ближнего Востока.

В МИД подчеркнули, что Россия считает приоритетом прекращение боевых действий в секторе Газа, освобождение заложников и удерживаемых лиц, а также возобновление мирного процесса, исключающего односторонние действия, направленные на создание необратимых фактов «на земле».

Накануне Кнессет (парламент Израиля) принял декларацию с призывом к правительству Израиля аннексировать территорию Западного берега реки Иордан.

Ранее в БРИКС высказались по объединению Газы и Западного берега Иордана.

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