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Бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском

ТАСС: 57-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность в районе Волчанска
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Украинское формирование потеряло боеспособность после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В силовых структурах добавили, что в связи с возникшими трудностями командование украинских войск решило перебросить на данный участок фронта 1-ю бригаду территориальной обороны. Перед ней поставили задачу удержать позиции в Волчанске и сдержать натиск подразделений группировки российских войск «Север». Но, как сказал источник, бригада теробороны была не готова к переброске. По этой причине она начала срочные денежные сборы на эвакуационные машины и различные вещи, необходимые на передовой.

2 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС РФ выбили украинские формирования с северного побережья реки Волчья в Волчанске. Таким образом они смогли взять под контроль историческую часть города.

Ранее в Харьковской области пропал пограничный отряд ВСУ.

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