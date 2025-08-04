На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные нанесли удары по больницам в Белгородской области

SHOT: ВСУ с помощью дронов атаковали две больницы в Белгородской области
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинские военнослужащие нанесли удары по двум медицинским учреждениям в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Речь идет о центральных районных больницах в городе Грайвороне и поселке Красная Яруга. По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали социальные объекты с помощью FPV-дронов.

«Предварительно, никто не пострадал», — отмечается в материале.

3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Шамино в Шебекинском округе. В результате удара пострадали двое мужчин. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Раненых доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, но от предложенной госпитализации они отказались.

Само транспортное средство полностью сгорело. Как писало агентство Ura.ru, атаке подвергся грузовик с гуманитарной помощью из Пермского края. Предметы первой необходимости везли жителям Курской и Белгородской областей.

Ранее в Белгородской области во время атаки беспилотника ВСУ пострадала женщина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами