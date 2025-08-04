Украинские военные нанесли удары по больницам в Белгородской области

SHOT: ВСУ с помощью дронов атаковали две больницы в Белгородской области

Украинские военнослужащие нанесли удары по двум медицинским учреждениям в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Речь идет о центральных районных больницах в городе Грайвороне и поселке Красная Яруга. По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали социальные объекты с помощью FPV-дронов.

«Предварительно, никто не пострадал», — отмечается в материале.

3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Шамино в Шебекинском округе. В результате удара пострадали двое мужчин. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Раненых доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, но от предложенной госпитализации они отказались.

Само транспортное средство полностью сгорело. Как писало агентство Ura.ru, атаке подвергся грузовик с гуманитарной помощью из Пермского края. Предметы первой необходимости везли жителям Курской и Белгородской областей.

Ранее в Белгородской области во время атаки беспилотника ВСУ пострадала женщина.