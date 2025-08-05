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Военный эксперт рассказал, к чему приведет взятие Красного Лимана и Северска

Марочко: взятие Красного Лимана и Северска снизит число ударов по Кременной
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Сергей Аверин/РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль Красного Лимана и Северска в Донецкой народной республике (ДНР) снизит число ударов со стороны украинских войск по «многострадальной» Кременной в соседней Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Да, сейчас серьезное было продвижение в данном районе. <...> Я думаю, что динамика, которая развивается на линии боевого соприкосновения, говорит не о какой-то долгосрочной перспективе, а о том, что это произойдет в самое ближайшее время», — отметил он.

Марочко рассказал, что из-за близости линии фронта украинские войска регулярно наносят по Кременной удары с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных модификаций.

До этого военный эксперт сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать и закрепиться на окраинах Часова Яра после потери контроля над населенным пунктом.

По словам Марочко, российские войска, несмотря на накаты украинских сил, закрепляются и усиливаются на западных окраинах города. Это позволит продвигаться на данном участке в дальнейшем.

Ранее стало известно о выходе российской армии на подступы к Северску.

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