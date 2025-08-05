Раскрыта угроза разрабатываемых в Британии беспилотных аэростатов

Великобритания разрабатывает беспилотные аэростаты-разведчики с антироссийским расчетом, поскольку во времена СССР такие устройства считались проблемой. Об этом пишет газета «Взгляд».

Издание отметило, что британские аэростаты смогут подниматься на высоту 24 тысяч метров. Обнаружить и поразить подобный аппарат будет сложной задачей. Это связано с тем, что устройства могут быть изготовлены из радиопрозрачного материала, что затруднит наведение на него ракет, следует из материала.

Журналисты пишут, что Великобритания может применять аэростаты для пролета через воздушное пространство России. Авторы материала объяснили это тем, что «посылать их больше просто некуда».

О разработке беспилотных разведывательных аэростатов министерства обороны Британии заявило в конце июля. Ведомство намерено использовать эти аппараты для выполнения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных задач.

Ранее аэростат и почти 20 самолетов Китая приблизились к Тайваню.