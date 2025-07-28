В Великобритании разрабатывают беспилотные аэростаты для военных целей

В Британии ведется разработка беспилотных разведывательных аэростатов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

Военное ведомство намерено использовать беспилотные высотные аэростаты для выполнения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных задач.

В этом году аэростаты были испытаны в штате Южная Дакота в США. Они могут преодолевать свыше двух тысяч морских миль (более 3700 километров) на высоте от 18 до 24 километров. Аэростаты способны переносить грузы до трех килограммов и работать непрерывно более пяти дней.

Аэростаты разрабатываются компанией Voltitude совместно с производителем электроники Landguard Systems и компанией Aerostar из США.

16 апреля сообщалось, что белорусские пограничники задержали в Гродненской области двух граждан республики с 24 газовыми баллонами и аэростатическим шаром. Предметы изъяты, проводится разбирательство.

Ранее сообщалось, что аэростат и почти 20 самолетов Китая приблизились к Тайваню.