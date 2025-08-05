В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил советника верховного лидера исламской республики Али Лариджани секретарем Высшего совета национальной безопасности. Об этом сообщило агентство NourNews.

«Распоряжением Масуда Пезешкиана Али Лариджани назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности», — говорится в материале.

С 2023 года на этой должности находился Али Акбар Ахмадиан.

16 июля Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности», которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта. По его словам, необходимо провести соответствующую диагностику патологий в сфере безопасности, чтобы свести к минимуму ущерб для исламской республики.

В Иране во время 12-дневного конфликта с Израилем сообщалось о десятках случаев задержаний лиц, которых иранские власти обвиняли в сотрудничестве с Израилем. Помимо этого проходила информация о сборке и использовании в интересах еврейского государства беспилотников, в частности для осуществления диверсий в республике.

Ранее Пезешкиан заявил о готовности нанести ответный удар по Израилю.