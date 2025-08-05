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Буданов заявил, что спецслужбы Украины используют секс-работниц для сбора информации

Буданов: украинские спецслужбы используют секс-работниц для сбора разведданных
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские спецслужбы используют секс-работниц для сбора разведданных. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.

По его словам, если разведчику необходимо провести время с секс-работницей для достижения определенной цели, то в этом не должно быть проблем. Он отметил, что украинские спецслужбы используют девушек для сбора информации.

«Знаете, это может кому-то показаться неприятным, аморальным и так далее. Ну, а что делать, если нужно? И это такой способ достижения цели. Я не вижу в этом проблемы», — заявил Буданов.

Во время беседы Эсхакзай отметила, что к похожим методам прибегали британцы, используя работниц борделей в своих целях. По мнению главы ГУР, подобная практика является «обычным методом». Он подчеркнул, что с помощью девушек несколько раз украинская сторона получала некие «уникальные сведения».

До этого российская общественница Анастасия Кашеварова писала, что жены участников спецоперации жалуются на проблемы из-за любовниц военных. По ее словам, мужчины хотят почувствовать сильные эмоции, чтобы «выбраться из черноты» и найти какую-то отдушину.

Ранее в РФ зафиксировали рост числа разводов среди солдат СВО после возвращения с фронта.

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