В Херсоне произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В контролируемых властями Украины районах Херсонской области объявили воздушную тревогу. Других подробностей не приводится.

В ночь на вторник, 5 августа сообщалось о взрывах в Одессе и в Белгороде-Днестровском.

В ночь на 4 августа в Одессе также фиксировали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области. В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.

После Госслужба Украины по ЧС рассказала о пожарах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.