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Силы ПВО сбили украинский дрон над российским регионом

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
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Павел Бедняков/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте.

Также днем 5 августа Богомаз сообщил, что в Брянской области Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали поселок Сопычи Погарского района. Удар был нанесен по бригаде работников муниципального предприятия «Водоканал», проводивших ремонтные работы на водопроводных сетях с целью восстановления водоснабжения в населенном пункте. В результате атаки пострадали два сотрудника. Пострадавшие были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько россиян установили приложение для отслеживания дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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