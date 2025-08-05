На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое рабочих пострадали при ударе дронов по селу в Брянской области

Богомаз: в Брянской области при атаке БПЛА пострадали два работника «Водоканала»
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Брянской области Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали поселок Сопычи Погарского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по бригаде работников муниципального предприятия «Водоканал», проводивших ремонтные работы на водопроводных сетях с целью восстановления водоснабжения в населенном пункте.

В результате атаки пострадали два сотрудника. Пострадавшие были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления.

Этой ночью в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. По его словам, военные отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В результате падения обломков произошли возгорания. Губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что подстанция загорелась в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района.

Ранее БПЛА атаковал Смоленскую область.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами