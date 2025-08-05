Двое рабочих пострадали при ударе дронов по селу в Брянской области

Богомаз: в Брянской области при атаке БПЛА пострадали два работника «Водоканала»

В Брянской области Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали поселок Сопычи Погарского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по бригаде работников муниципального предприятия «Водоканал», проводивших ремонтные работы на водопроводных сетях с целью восстановления водоснабжения в населенном пункте.

В результате атаки пострадали два сотрудника. Пострадавшие были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления.

Этой ночью в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. По его словам, военные отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В результате падения обломков произошли возгорания. Губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что подстанция загорелась в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района.

Ранее БПЛА атаковал Смоленскую область.