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На Западе сообщили о наращивании производства «Гераней-2» в России

MWM: Россия значительно наращивает производство дронов «Герань-2»
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Спутниковые снимки CNN свидетельствуют о значительном расширении производства российских ударных БПЛА «Герань-2» под Елабугой (Татарстан). Журнал Military Watch Magazine (MWM) отмечает масштаб стройки: возводятся десятки зданий, включая цеха и общежития для до 40 000 рабочих.

В публикации отмечается, что на площадке ежедневно выпускают более 100 дронов, производство собираются увеличить до 500 единиц в день. При стоимости около $30 000 за штуку эти БПЛА представляют экономичное средство для точных ударов, добавили в MWM.

Издание утверждает, что Россия наращивает производство ракет и дронов быстрее их применения, увеличивая запасы и давление на украинскую оборону. Российские СМИ со ссылкой на кадры с производства, называют предприятие крупнейшим в мире по выпуску подобных систем, обратили внимание в статье.

20 июля генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что в России изначальный объем производства дронов-камикадзе «Герань» был увеличен в девять раз.

Ранее в российском регионе ввели запрет на публикацию данных о применении БПЛА.

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