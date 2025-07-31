Стала известна эффективность российского дрона-разведчика БПЛА400Т

ТАСС: эффективность дрона БПЛА400Т с тепловизором почти достигла 100%

Российский дрон-разведчик БПЛА400Т с тепловизором стал работать почти со стопроцентной эффективностью после модернизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу КБ «Астрон».

«Фактически, задача повышения вероятности обнаружения объекта мини-квадрокоптером БПЛА400Т до практически 100% уже решена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках модернизации специалисты разработали новые каналы управления, улучшили защиту от помех и повысили дальность действия беспилотника.

20 июля генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев сообщил, что Россия увеличила объем производства дронов-камикадзе «Герань» в девять раз.

До этого газета The Telegraph писала, что Россия близка к тому, чтобы запускать по 1000 ракет и беспилотников по Украине в сутки. По данным журналистов, производство БПЛА только в мае выросло на 17%.

Ранее стало известно, сколько дронов в год производит Украина.