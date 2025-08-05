США и Германия усилили огневую мощь РСЗО HIMARS

С установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) проведены первые приближенные к боевым условиям стрельбы снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Об этом сообщила военно-промышленная корпорация из США Lockheed Martin.

В публикации говорится, что испытания были проведены на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Было проведено два пуска GMLRS на «среднюю дальность». Изобретенная компаниями Lockheed Martin и Rheinmetall установка GMARS позволяет запускать в два раза больше боеприпасов, чем РСЗО Army High Mobility Rocket System (HIMARS).

«Способность системы запускать современные и перспективные ракеты большой и сверхбольшой дальности обеспечивает значительное преимущество на современном поле боя», — говорится в сообщении.

По данным компании, установка GMARS была создана на основе серии боевых машин Rheinmetall HX. Проектировка оружия позволяет обеспечить высокую степень взаимодействия с действующими пусковыми установками M270A2 и HIMARS.

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