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БПЛА атаковал Смоленскую область

Губернатор Анохин: средства РЭБ сбили беспилотник в Смоленской области
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Alan Sau/Shutterstock/FOTODOM

Средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Анохин.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На место падения дрона были направлены экстренные и оперативные службы.

4 августа Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Больше всего дронов было уничтожено над Черным морем (18), Воронежской областью (12) и Крымом (11).

Ранее на прошлой неделе силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Смоленской области.

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