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Беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: в Верхнеталовке при атаке беспилотников возник пожар на подстанции
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Станислав Красильников/РИА Новости

Массированная воздушная атака отражена в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, военные отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

По его словам, в результате произошедшего произошли возгорания.

«В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров ликвидирован», — написал губернатор.

Также в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома, огонь оперативно потушили.

Слюсарь добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

По данным Telegram-канала SHOT, на хуторе Калинин и в городе Шахты в Ростовской области произошло пять взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 снарядами.

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Атаки БПЛА на Россию
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