В российском регионе обнаружили бойца украинского батальона

Сотрудники ФСБ задержали скрывавшегося в Луганской народной республике (ЛНР) бойца украинского батальона «Донбасс» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала представитель регионального СУ СК РФ Елена Марковская.

По версии следствия, мужчина воевал в рядах батальона с июня 2015 года и активно участвовал в боях на территории ЛНР и ДНР. После задержания военный дал признательные показания.

На него завели уголовное дело об участии в террористическом сообществе. В настоящее время он ожидает избрания ему меры пресечения.

До этого российский суд вынес приговор солдату 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Олегу Данилову за преступления, совершенные в Курской области. Мужчина получил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в России вынесли приговор бразильскому наемнику, воевавшему в Курской области.