Минобороны: российские военные уничтожили объекты ВСУ и наемников в 140 районах

Вооруженные силы России нанесли комплексные удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам, используемым украинскими войсками и иностранными наемниками. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, атаки были проведены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск.

В результате были поражены объекты в 140 районах, включая места хранения беспилотников, площадки подготовки к применению морских дронов, пункты временной дислокации украинских формирований, а также иностранные наемники.

Накануне российские военные при помощи беспилотников уничтожили украинскую БМП-2. Военнослужащие группировки ВС РФ «Южная» обнаружили выдвижение из тыла к передовым позициям ВСУ боевой машины пехоты в районе населенного пункта Выемка.

Дрон сбросил боеприпас в люк украинской боевой машины, вызвав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена.

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