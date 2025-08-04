Российский беспилотник сбросил боеприпас в люк украинской БМП

Российские военные при помощи беспилотников уничтожили украинскую БМП-2. Об этом сообщило РИА Новости.

Военнослужащие группировки ВС РФ «Южная» обнаружили выдвижение из тыла к передовым позициям ВСУ боевой машины пехоты в районе населенного пункта Выемка.

Как пишет агентство, дрон сбросил боеприпас в люк украинской боевой машины, вызвав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена.

В группировке заявили, что это позволило штурмовым подразделениям «Южной» продвинуться вперед и улучшить свое положение на данном участке линии боевого соприкосновения.

4 августа Telegram-канал Mash заявил, что десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины были замечены у российско-украинской границы в Черниговской области. По его данным, что украинские силы начали собирать свои резервы в этом районе почти сразу после того, как ВС РФ вытеснили их из Курской области. Это может говорить о том, что украинские войска готовят новый прорыв госграницы РФ в районе Брянской области, предположили авторы материала.

Ранее ВС РФ нанесли удары «Кинжалами» по украинским аэродромам.