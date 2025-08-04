На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский беспилотник сбросил боеприпас в люк украинской БМП

РИА: БПЛА РФ сбросил боеприпас в люк БМП-2 ВСУ, уничтожив машину
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные при помощи беспилотников уничтожили украинскую БМП-2. Об этом сообщило РИА Новости.

Военнослужащие группировки ВС РФ «Южная» обнаружили выдвижение из тыла к передовым позициям ВСУ боевой машины пехоты в районе населенного пункта Выемка.

Как пишет агентство, дрон сбросил боеприпас в люк украинской боевой машины, вызвав детонацию боекомплекта, вследствие чего БМП была полностью уничтожена.

В группировке заявили, что это позволило штурмовым подразделениям «Южной» продвинуться вперед и улучшить свое положение на данном участке линии боевого соприкосновения.

4 августа Telegram-канал Mash заявил, что десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины были замечены у российско-украинской границы в Черниговской области. По его данным, что украинские силы начали собирать свои резервы в этом районе почти сразу после того, как ВС РФ вытеснили их из Курской области. Это может говорить о том, что украинские войска готовят новый прорыв госграницы РФ в районе Брянской области, предположили авторы материала.

Ранее ВС РФ нанесли удары «Кинжалами» по украинским аэродромам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами