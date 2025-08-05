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В Севастополе у пляжа обнаружили украинский беспилотник

Развожаев: в Севастополе обнаружили беспилотник ВСУ у берега пляжа Любимовка
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Spiridonov Oleg/Shutterstock

В районе пляжа «Любимовка» в Севастополе нашли беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По его словам, дрон был найден примерно в 50 метрах от берега. Предположительно, он либо был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, либо сбит в ходе одной из атак ВСУ на город.

Территорию вокруг обнаруженного БПЛА оцепили, началась эвакуация отдыхающих. Глава города уточнил, что специалисты либо уничтожат аппарат на месте, либо вывезут его для дальнейшей нейтрализации.

Развожаев также напомнил, что при обнаружении подозрительных или опасных объектов следует немедленно сообщать об этом по номеру 112.

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 13 единиц. Еще семь сбили в Ростовской области и по два в Калужской и Смоленской областях.

Ранее на Украине заметили в небе рой из российских «Гераней».

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