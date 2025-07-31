Хуситы заявили о нанесенных дронами ударах по Израилю

Al Masirah: беспилотники хуситов поразили три военных объекта в Израиле

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали три военных объекта на территории Израиля. Об этом представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил телеканалу Al Masirah.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата нанесли удар по стратегически важному объекту в Тель-Авиве. Два беспилотника атаковали военный объект в Ашкелоне, один — военный объект в пустыне Негев.

Сариа отметил, что боевая операция хуситов прошла успешно, все цели были точно поражены.

30 июля сообщалось, что группировка «Ансар Аллах» нанесла удар гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

За день до этого член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что суда торговых компаний США в случае взаимодействия с портами Израиля станут целью хуситов.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.