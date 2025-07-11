Медики в зоне СВО начали применять сухую плазму крови

Минобороны: ВС РФ начали применять сухую плазму крови для медпомощи на передовой

Вооруженные силы (ВС) России начали применять сухую плазму крови при оказании первичной медицинской помощи на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Преимущество сухой плазмы заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что, поскольку вес пакета сухой плазмы составляет порядка 75-90 грамм и представляет собой порошок, он крайне устойчив к механическому воздействию.

В июне военный врач с позывным «Ардуан» рассказал, что массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами FPV-дронов Вооруженных сил Украины по эвакуационным командам ВС РФ.

Врач также обратил внимание, что сухая плазма является отечественной разработкой, которая начала поступать в военные медучреждения группировки войск «Днепр» в ходе спецоперации.

Ранее Белоусов посетил зону спецоперации на Украине.