Из-за высоких потерь своих войск в районе Волчанска украинское командование перебросило западнее города подразделения 72-й отдельной механизированной бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, части 72-й бригады переброшены по направлению к Старице. Скорее всего, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые участвовали в боевых действиях в этом районе. В свою очередь, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводятся на восстановление боеспособности.

Российский силовик отметил, что уровень морально-психологического состояния украинских военных снижается на фоне вручения президентом Владимиром Зеленским государственных наград штабным работникам и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов.

4 августа сообщалось, что командование ВСУ применяет 158-ю отдельную механизированную бригаду в качестве щита для элитных подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские военные сдаются в плен из-за «мясных штурмов», в которые их отправляют командиры.