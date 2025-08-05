На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области опровергли недавнюю смерть матери главкома ВВС Украины

ТАСС: жившая в Белгородской области мать главкома ВВС Украины умерла в 2024 году
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Белгородской области опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ и Telegram-каналов, о якобы недавней смерти матери главнокомандующего Военно-воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко. Об этом ТАСС сообщили в органах местного самоуправления региона.

Источники агентства уточнили, что мать украинского генерала скончалась еще в декабре 2024 года, а 101-летняя Варвара Кривоножко, которую некоторые ошибочно называли его родственницей, является однофамилицей и жива.

Власти региона подчеркнули, что Варвара Кривоножко — почетная жительница округа и труженица тыла времен Великой Отечественной войны — не имеет подтвержденных родственных связей с украинским генералом.

По данным ТАСС, умершей матерью Кривоножко была 87-летняя Прасковья Ефимовна — жительница одного из хуторов Шебекинского округа, чей дом был разрушен в результате обстрела. За ней ухаживал младший брат главкома, которому сейчас около 52 лет. Известно, что он проживает в России и не поддерживает связь с Анатолием Кривоножко.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщала, что украинская авиация нанесла удар по дому матери Кривоножко в Белгородской области. Она также утверждала, что главком ВВС Украины давно не поддерживает отношений с семьей и вовсе отрекся от матери. Губернатор региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, напоминал, что в детстве Кривоножко пас коров в белгородском хуторе.

Ранее Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после потери первого из переданных Киеву истребителей F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами