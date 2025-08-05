В Белгородской области опровергли недавнюю смерть матери главкома ВВС Украины

Власти Белгородской области опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ и Telegram-каналов, о якобы недавней смерти матери главнокомандующего Военно-воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко. Об этом ТАСС сообщили в органах местного самоуправления региона.

Источники агентства уточнили, что мать украинского генерала скончалась еще в декабре 2024 года, а 101-летняя Варвара Кривоножко, которую некоторые ошибочно называли его родственницей, является однофамилицей и жива.

Власти региона подчеркнули, что Варвара Кривоножко — почетная жительница округа и труженица тыла времен Великой Отечественной войны — не имеет подтвержденных родственных связей с украинским генералом.

По данным ТАСС, умершей матерью Кривоножко была 87-летняя Прасковья Ефимовна — жительница одного из хуторов Шебекинского округа, чей дом был разрушен в результате обстрела. За ней ухаживал младший брат главкома, которому сейчас около 52 лет. Известно, что он проживает в России и не поддерживает связь с Анатолием Кривоножко.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщала, что украинская авиация нанесла удар по дому матери Кривоножко в Белгородской области. Она также утверждала, что главком ВВС Украины давно не поддерживает отношений с семьей и вовсе отрекся от матери. Губернатор региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, напоминал, что в детстве Кривоножко пас коров в белгородском хуторе.

Ранее Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после потери первого из переданных Киеву истребителей F-16.